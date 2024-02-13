Свыше 20 волонтеров Нижегородской области прошли обучение основам кинологии

Более 20 волонтеров приняли участие в трехдневном семинаре для волонтеров-кинологов, прошедшем в Центре военно-патриотического воспитания в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает pravda-nn.ru .

Отмечается, что в их число вошли это преподаватели и студенты Нижегородского государственного агротехнологического университета и кинологи и собаководы, которые проживают на территории региона.

Добавляется, что участники семинара узнали об истории кинологии и особенностях психологии собак, а также посетили мастер-классы по обучению работе с собаками спортивных и используемых в розыскной деятельности пород.