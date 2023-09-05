Свыше 200 семей в Рязанской области имеют ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего по призыву

Свыше 200 семей, проживающих в Рязанской области, получили ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего по призыву. Об этом сообщает 7info .

Отмечается, что данное пособие предоставляется в фиксированном размере и выплачивается независимо от наличия права на иные виды пособий.

Добавляется, что размер этой выплаты составляет более 15,5 тыс. рублей ежемесячно на каждого ребенка.