Свыше 23 тысяч человек планируют расселить из аварийного жилья в Подмосковье в следующем году

С нового года в Подмосковье стартует новый этап расселения аварийных домов, признанных таковыми после 1 января 2017 года, рассказал депутат Мособлдумы, председатель Комитета по строительной политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Игорь Коханый.

Парламентарий, слова которого приводит пресс-служба Московской областной думы, напомнил, что с 1 января 2024 года жители аварийных домов смогут подать заявки на получение жилищных сертификатов. Программа затронет свыше двадцати трех тысяч человек. Планируется расселить триста восемьдесят тысяч квадратных метров жилья.

«Программа будет реализовываться через предоставление сертификатов, строительство новых домов, покупку готового жилья и комплексное развитие территорий. Безусловно, сертификат является самым удобным инструментом», — подчеркнул парламентарий.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Московской области продлили действие жилищного сертификата для переселения из аварийных домов.