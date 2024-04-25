Свыше 230 фонтанов запустят в Подмосковье на этой неделе

В Подмосковье на этой неделе запустят двести тридцать два фонтана, сообщила пресс-служба министерства благоустройства Московской области. Открытие сезона запланировано на 27 апреля.

Всего на территории региона насчитывается двести сорок фонтанов, восемь из них сейчас находятся на реконструкции, они начнут работу чуть позже, рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

В ведомстве напомнили, что ранее в регионе провели все необходимые работы по подготовке фонтанов к сезону — их расконсервировали, очистили, проверили состояние инженерных систем, отрегулировали высоту струй, благоустроили прилегающие территории.

В областном Минблаго отметили, что сорок фонтанов были установлены в рамках государственной программы «Формирование комфортной городской среды» в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил завершить до конца недели подготовку подмосковных парков к летнему сезону.