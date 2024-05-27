Свыше 2,5 миллиона человек посетили парки Подмосковья за неделю

Более 2,5 миллиона человек посетили подмосковные парки за неделю, сообщила пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

Самыми популярными с 20 по 26 мая стали парк «Пехорка» в Балашихе, парк имени Л. Н. Толстого в Химках, Центральный парк в Пушкино, парк Мира в Мытищах и Сестрорецкий парк в Клину.

Как напомнил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин, на территории региона функционирует свыше 190 парков культуры и отдыха, а также восемь каруселей, установленных по губернаторской программе.

«Парки на прошедшей неделе стали одной из самых главных точек притяжения у жителей и гостей Московской области», — сказал глава областного Минблаго.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о прошедшей в Подмосковье акции «Лес будущего».