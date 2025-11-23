Свыше 250 конькобежцев стали участниками межрегиональной матчевой встречи в подмосковной Коломне

Более 250 юных конькобежцев из разных регионов страны собрались в подмосковной Коломне на матчевой встрече городов России. Соревнования состоялись 22 ноября в современном Конькобежном центре.

На ледовую арену вышли спортсмены из Владимирской, Кировской, Нижегородской, Тамбовской и других областей, а также из Республики Татарстан и Пермского края. Первыми соревновались самые юные участники 9–11 лет, которые демонстрировали свою волю к победе на дистанциях 100 и 300 м.

С приветственным словом к участникам обратился председатель Комитета по развитию детско-юношеского спорта Союза конькобежцев России Валерий Прусов. Он отметил, что российские конькобежцы, выступающие на Кубках мира, передают эстафету молодому поколению.

Особую оценку от тренеров и спортсменов получило качество коломенского льда. Тренер команды из Свердловской области Татьяна Гафурова поделилась, что ее воспитанники были под большим впечатлением от скольжения. По ее словам, дети такого скользкого льда никогда не видели и получили от катания огромное удовольствие.