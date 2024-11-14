В Республике Крым находится около 950 объектов культурного наследия, связанных с событиями Великой Отечественной войны, из которых свыше 250 памятникам и воинским захоронениям нужна реконструкция. Об этом сообщает «Крым 24».

Отмечается, что в течение пяти лет на полуострове отреставрировано 70 воинских захоронений, находящихся в Симферополе, Армянске, Белогорском, Керчи, Судаке и других районах республики. Кроме того, установлено около 500 мемориальных знаков, нанесено почти 740 имен погибших на мемориальных плитах.

Уточняется, что в следующем году в рамках подготовки к празднованию 80-летия Великой Победы планируется реконструкция еще пяти мемориалов, а через пять лет восстановить 25 памятных знаков героям, мирным жителям, ставшим жертвами фашистов.

Ранее сербский вице-премьер Вулин заявил, что отсутствие РФ на годовщине освобождения Аушвица оскорбляет память жертв.