Свыше 2,8 тысячи студентов поступили в Московский областной медколледж в этом году

В этом году в Московский областной колледж № 1 поступили свыше 2,8 тысячи студентов. Речь идет обо всех формах обучения, сообщила первый зампред правительства региона Светлана Стригункова. Ее слова приводит пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.

Всего в областной медколледж в эту приемную кампанию было подано более одиннадцати тысяч заявлений на поступление. По нескольким специальностям конкурс составил шесть человек на место.

«Ждем их (студентов. — прим. ред.) после завершения обучения для работы в наших поликлиниках, больницах и на скорой помощи», — подчеркнула Стригункова.

Наиболее востребованными специальностями в текущем году оказались сестринское и лечебное дело, добавила первый зампред правительства Московской области.

Ранее губернатор Андрей Воробьев указывал на важность поддержки детских врачей в Подмосковье.