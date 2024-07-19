Свыше 280 тысяч человек посетили подмосковный портал «Детство» за 1,5 года

Свыше 280 тысяч пользователей посетили цифровой сервис «Детство» с января прошлого года, сообщила пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Подмосковный портал позволяет родителям моментально получать всю необходимую информацию о детском здравоохранении в регионе.

«Самый популярный раздел портала — «Поликлиника и ребенок». Им воспользовались уже свыше двадцати тысяч раз», — отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Разделом «Записаться к врачу» жители региона воспользовались 6,5 тысячи раз, а разделом «Здоровье детей» — 6,2 тысячи раз. Также на портале есть разделы «Карьера в здравоохранении», «Социальная поддержка», «Первая помощь» и «Медицинские услуги».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил медицинских работников региона за заботу о других.