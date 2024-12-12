Свыше 30 км железнодорожных путей было отремонтировано в Рязанской области с начала года

В рамках ремонтно-путевой кампании в уходящем году на Московской железной дороге в Рязанской области отремонтировано около 32 км путей. Об этом сообщает 7info.

Уточняется, что это касается участков Рыбно-Рязань-1, Рыбное — Узуново, Кораблино — Ряжск.

Отмечается, что рабочими был выполнен полный цикл путевых работ: проведены очистка и подсыпка щебеночного балласта, выполнены демонтаж старой и укладка новой рельсошпальной решетки, произведена выправка пути, сварка бесстыкового пути. Помимо этого, уложено семь новых комплектов стрелочных переводов, проведена выправка свыше ста километров пути и более 130 стрелочных переводов.

Подчеркивается, что большая часть путевых работ проводилась по технологии «закрытого перегона», позволяющей достичь высокой производительности, концентрировать ресурсы для выполнения ремонта в сжатые сроки.

Ранее сообщалось, что более 340 километров пути отремонтировали на МЖД в Подмосковье в этом году.