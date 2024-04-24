Свыше 30 тысяч цифровых проверок провели в учреждениях культуры Подмосковья зимой

Минувшей зимой в Подмосковье с помощью «цифры» было проверено свыше тридцати тысяч учреждений культуры, в том числе театров, музеев и библиотек, сообщила пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Благодаря цифровым проверкам за зимний период удалось устранить порядка двух тысяч нарушений. В основном они были связаны с очисткой входных групп от снега, рассказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

В ведомстве напомнили, что раздел по осмотру культурных учреждений и прилегающих к ним территорий был запущен в приложении «Проверки Подмосковья» в 2020 году. С помощью сервиса контролируется более 1,6 тысячи объектов. Инспекторы следят в том числе за состоянием входных групп и ограждений, наличием пандусов, чистотой в зрительных залах.

«С помощью мобильного приложения контролировать безопасность и порядок можно дистанционно. Это позволяет проводить большее количество проверок за меньшее время», — добавила глава областного Мингосуправления.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что по итогам прошлого года Подмосковье вошло в тройку лидеров по индексу качества городской среды.