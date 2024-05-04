Свыше 300 человек оштрафованы в Рязани за езду по газонам с начала года
Фото: [Издательство «Подмосковье»]
С начала текущего года административные комиссии при администрации города Рязани привлекли к ответственности свыше 300 человек за езду по газонам. Об этом сообщает 7info.
Уточняется, что им предстоит выплатить штрафы на общую сумму 343 тыс. рублей за заезд на газоны, расположенные на земельных участках, которые находятся в муниципальной собственности, и за парковку на участках с зелеными насаждениями.
Напомним, что на придомовых территориях нельзя заезжать, останавливаться и парковать автомобили на тротуарах, детских игровых и спортплощадках, местах благоустройства и участках с зелеными насаждениями, а также на контейнерных площадках.