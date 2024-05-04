Свыше 300 человек оштрафованы в Рязани за езду по газонам с начала года

С начала текущего года административные комиссии при администрации города Рязани привлекли к ответственности свыше 300 человек за езду по газонам. Об этом сообщает 7info .

Уточняется, что им предстоит выплатить штрафы на общую сумму 343 тыс. рублей за заезд на газоны, расположенные на земельных участках, которые находятся в муниципальной собственности, и за парковку на участках с зелеными насаждениями.

Напомним, что на придомовых территориях нельзя заезжать, останавливаться и парковать автомобили на тротуарах, детских игровых и спортплощадках, местах благоустройства и участках с зелеными насаждениями, а также на контейнерных площадках.