Свыше 300 договоров на льготную семейную ипотеку оформлено в Нижегородской области

С начала действия программы льготной семейной ипотеки жителями Нижегородской области было оформлено более 300 договоров. Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на региональное правительство.

Отмечается, что данная программа действует с октября прошлого года.

Уточняется, что с начала действия программы ее участниками стали примерно тысяча жителей региона.

Добавляется, что из областного бюджета на реализацию программы льготной семейной ипотеки направлено примерно 45 млн рублей.