Свыше 300 километров путей отремонтировали на МЖД с начала года

В текущем году на Московской железной дороге отремонтировали свыше 300 километров путей, а также уложили более 200 комплектов стрелочных переводов в рамках инвестпрограммы для развития транспортного узла. Об этом со ссылкой на МЖД сообщила пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Также в текущем году было уложено 113 километров нового пути и 314 стрелочных переводов. Более половины работ провели по технологии так называемого закрытого перегона. Это позволяет достичь высокой производительности, а также концентрировать технику и рабочих для выполнения ремонта в сжатые сроки.

В Подмосковье работы были выполнены в том числе на участках Овражки — Гжель, Авсюнино — Шатура, Санино — Орехово-Зуево и Воскресенск — Пески. Значительная часть новой инфраструктуры создана для запуска новых диаметров: Крюково — Раменское и Апрелевка — Железнодорожная.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых переходов через железную дорогу в регионе.