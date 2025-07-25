Свыше 3,2 тысячи обстрелов: Бастрыкин назвал регионы, которые ВСУ атакуют чаще всего

В ходе интервью РИА Новости глава Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поведал о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) чаще всего наносят удары по Белгородской, Курской, Брянской и Ростовской областям.

Также прилично достается таким российским регионам как Краснодарский край, Крым и Севастополь. В всех перечисленных российских субъектах было зарегистрировано более 3200 случаев обстрела. Как подчеркнул глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, по каждому из них проводится расследование.

«Наибольшее количество атак отмечено в Белгородской, Курской, Брянской, Ростовской областях, Краснодарском крае, республике Крым и Севастополе, где зафиксировано более 3255 обстрелов, по которым возбуждены уголовные дела», — сказал он.

Александр Бастрыкин сообщил, что в результате нападений погибли 779 человек, среди них 23 ребёнка. Еще 3459 человек получили ранения, среди которых 202 ребёнка.

Ранее ПВО России уничтожила пять украинских дронов над территорией Крыма.