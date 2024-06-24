Свыше 350 жителей Дубны прошли бесплатную диагностику остеопороза

Более 350 жителей Дубны прошли всестороннюю диагностику остеопороза на бесплатной основе в Дубненской городской больнице. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Отмечается, что данное обследование проводится и в рамках диспансеризации в городской поликлинике № 1, и на выездных акциях в парках.

В ходе диагностических обследований медики применяют современный ультразвуковой денситометр, позволяющий измерить минеральную плотность костной ткани, выявить ее структуру и толщину. Эта процедура занимает 10 минут и является безопасной и комфортной для пациентов.

Подчеркивается, что пройти обследование на остеопороз могут все желающие, в том числе в рамках диспансеризации в выходные дни. При себе следует иметь паспорт, СНИЛС и полис ОМС.