Свыше 3,6 тысячи жителей Подмосковья оформили охотничьи билеты через портал госуслуг в этом году

С начала этого года в Подмосковье через региональный портал госуслуг было оформлено свыше 3,6 тысячи охотничьих билетов. Об этом сообщила пресс-служба областного министерства госуправления, ИТ и связи.

Как напомнила глава ведомства Надежда Куртяник, для оформления охотничьего билета онлайн необходимо заполнить электронную форму и прикрепить личные фотографии, а также справку о судимости. Последний пункт — по желанию заявителя.

«Решение об оформлении билета или об отказе поступит в личный кабинет», — уточнила министр.

Охотничий билет могут оформить граждане старше восемнадцати лет, постоянно или временно зарегистрированные на территории Московской области, не имеющие судимости.

Документ не имеет срока годности и действует на всей территории страны. Он не только предоставляет право на охоту, с его помощью также можно оформить лицензию на покупку оружия.

В Мингосуправления региона напомнили, что сезон охоты в Подмосковье начнется через месяц.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Московской области продолжится цифровизация услуг для бизнеса.