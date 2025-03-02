Свыше 40 вопросов разобрали в ходе выездной администрации в поселке Монино

Уточняется, что на ней было разобрано более 40 вопросов. Так, часть вопросов касалась безопасности. Было принято решение при наступлении подходящих погодных условий установить дополнительно 10 светильников во дворе между домами № 5 на Авиационной и № 2 на улице Генерала Белякова. Кроме того, указанный двор внесен в план благоустройства на этот год, где в рамках работ будут отремонтированы проезды и тротуары, расширена парковка, установлены камеры и скамейки.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Щелково ]

«Получили много положительных отзывов относительно изменений в Монино. Это не повод расслабиться, а стимул делать еще больше. В команде с жителями продолжим движение к позитивным переменам», — сказал Глава городского округа Щелково Андрей Булгаков.

Также прошло обсуждение капремонта школы № 24 им. Красовского. Глава округа Андрей Булгаков поручил реализовать установку велопарковки возле здания, поскольку многие ребята приезжают в школу на велосипедах и самокатах.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Щелково ]

Помимо этого, администрация округа планирует в текущем году уделить особое внимание мемориалам. В рамках работ будут дополнительно украшены клумбы перед памятниками и бюстами живыми цветами до 1 мая.