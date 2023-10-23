Свыше 400 консультаций провели психологи Нижнего Новгорода для родителей детей из новых регионов РФ

Свыше 400 консультаций провели психологи Мининского университета из Нижнего Новгорода для родителей детей из новых субъектов РФ. Об этом сообщает pravda-nn.ru .

Отмечается, что оказание психологической помощи ведется в рамках реализации нацпроекта «Образование».

Добавляется, что больше всего вопросов у родителей возникает по поводу того, как перестать бояться оставлять детей с другими людьми, как бороться зависимостям детей или как сообщить ребенку о смерти близкого.