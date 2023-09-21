Свыше 400 протоколов составлено за расклейку объявлений в Нижнем Новгороде с начала года
Фото: [©Виталий Белоусов/РИА Новости]
Более 400 административных протоколов составлено в Нижнем Новгороде за самовольное расклеивание объявлений с начала текущего года. Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на администрацию областной столицы.
Отмечается, что в городе ведется постоянная работа по поиску нелегальных объявлений, рисунков и надписей.
Уточняется, что нижегородцы жалуются на большое количество подобных листовок.