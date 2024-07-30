Свыше 4,2 тысячи нарушений лесного законодательства выявили в Подмосковье в этом году
Фото: [пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области]
Свыше 4,2 тысячи нарушений лесного законодательства зафиксировали в Подмосковье с начала текущего года, сообщила пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.
Больше всего нарушителей выявили на территориях Волоколамского, Истринского, Бородинского, Виноградовского и Дмитровского лесничеств.
Как отметил председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Акулов, проверки проводились на лесных участках, которые максимально приближены к населенным пунктам и СНТ.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил обеспечить пожарную безопасность в лесах региона.