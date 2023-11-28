Свыше 43 тысяч услуг получили жители Подмосковья в цифровых зонах МФЦ за неделю

Жители Подмосковья за неделю оформили в цифровых зонах МФЦ 43,5 тысячи услуг, сообщила пресс-служба министерства государственного управления, ИТ и связи региона.

В ведомстве напомнили, что смарт-центры работают во всех городских округах Московской области. Там можно получить доступ к электронным и государственным сервисам, а также самостоятельно оформить заявление.

Во всех цифровых зонах дежурят консультанты, которые помогут с выбором услуг, а также проинформируют по вопросам онлайн-оплаты услуг ЖКХ и работы сервиса «Умная платежка». Также работники цифровых МФЦ при необходимости обучат компьютерным навыкам.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Московской области действует двадцать семь продуктов искусственного интеллекта.