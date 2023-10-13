Свыше 4,4 тыс. жителей Рязани заплатили штрафы за парковку автомобилей на газонах в этом году
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В текущем году в Рязани более 4,4 тыс. нарушителей привлечены к ответственности за парковку автомобилей на газонах и участках с зелеными насаждениями. Об этом сообщает 7info.
Отмечается, что общая сумма штрафов составила более 5 млн рублей.
Добавляется, что на придомовых территориях запрещены заезд, остановка и стоянка автомобилей на тротуарах, детских и спортплощадках, местах благоустройства, участках с зелеными насаждениями и на контейнерных площадках.