Свыше 45 км дорог к медучреждениям отремонтировали в Рязанской области в рамках нацпроекта

В рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» проводится ремонт дорог, которые ведут к медучреждениям. В Рязанской области в рамках этого нацпроекта уже отремонтировано свыше 45 км дорог. Об этом сообщает 7info.

Уточняется, что среди них отремонтировано около 12 км дороги, ведущей к станции Кустаревка, где находится ряд социально-значимых объектов, в том числе ФАП, а также приведен в нормативное состояние участок автодороги Тума – Малахово – Колесниково – Акулово, ведущий к малаховской врачебной амбулатории.

Отмечается, что также в ходе капремонта трассы, которая связывает Рязанскую и Липецкую области, привели в нормативное состояние подъезд к медпункту в селе Архангельское.

Ранее сообщалось, что в Рязанской области в 2024 году отремонтировано почти 70 км автодорог в рамках реализации указанного нацпроекта.