В Рязанской области в этом году отремонтировано около 70 км автодорог в рамках реализации нацпроекта

В Рязанской области продолжается реализация нацпроекта «Безопасные качественные дороги», в рамках которого запланирован ремонт около 144 км автодорог в регионе. Об этом сообщает 7info.

Уточняется, что на данный момент уже завершены работы на семи участках дорог, а общая протяженность отремонтированных объектов составляет свыше 66 км.

Добавляется, что в этом дорожно-строительном сезоне в перечень объектов нацпроекта было включено 20 мостов на региональных дорогах, 12 из которых в настоящее время уже введены в эксплуатацию. Кроме того, в целях повышения безопасности дорожного движения на автодорогах регионального и межмуниципального значения в этом году построят около 75 км линий искусственного электроосвещения. На данный момент успешно введено в эксплуатацию почти 41 км уличного освещения.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области протяженность автодорог составляет 34 тыс. километров.