Свыше 500 кандидатов подали заявки на предварительное голосование «Единой России»

Свыше 500 кандидатов подали заявки на участие в предварительном голосовании «Единой России». В их число вошли депутаты Госдумы — олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов и председатель Всероссийского общества инвалидов Михаил Терентьев.

Фетисов работает в федеральном парламенте уже 10 лет. При его участии разработано более пятидесяти законопроектов, посвященных развитию спорта и физкультуры, охране окружающей среды, качеству детского питания. В партии он также курирует проект «Детский спорт». Также он участвует в инициированном губернатором Подмосковья проекте «Выходи во двор», в рамках которого ветераны спорта играют в хоккей с дворовыми командами.

«Для меня особенно важно, чтобы жители нашей страны — от мала до велика, с любыми физическими возможностями и уровнем подготовки — могли заниматься бесплатно спортом со спортсменами и тренерами, достигшими выдающихся результатов в своих видах. Спорт учит справляться с трудностями и верить в себя», — сказал он.

Он напомнил, что Подмосковье стабильно занимает лидирующие позиции в стране по масштабу спортивной инфраструктуры и спортивным результатам. В ближайших планах депутата — разработать программу по оснащению спортивных школ экипировкой, чтобы как можно больше детей могли познакомиться с хоккеем.

Председатель Всероссийского общества инвалидов, депутат Госдумы Михаил Терентьев заявил, что основное направление его работы — социальная интеграция людей с инвалидностью: создание доступной среды, трудовая занятость, реабилитация, развитие туристических возможностей для инвалидов.

«„Единая Россия“ последовательно расширяет меры поддержки: от бесплатного повторного профессионального образования для бойцов до доступности цифровых сервисов и современной реабилитации. Именно этими вопросами я планирую заниматься в дальнейшем», — сказал он.

Заявки на участие в предварительном голосовании подают и молодежные лидер. В их числе активисты Молодой Гвардии Полина Мазикова из Люберец и Алексей Меркулов из Истры. Они планируют баллотироваться в Мособлдуму.

Выдвижение кандидатов на предварительное голосование «Единой России» продлится до 30 апреля. С 20 апреля до конца мая все желающие смогут зарегистрироваться на голосование в качестве избирателей через портал «Госуслуги». Сама процедура предварительного голосования пройдет в электронном формате с 25 по 31 мая. Подробная информация на сайте PG.ER.RU.