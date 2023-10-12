Свыше 5,5 тысячи добровольцев подписали контракт на военную службу в пункте отбора в Балашихе

Свыше 5,5 тысячи человек обратились в Центр отбора на службу по контракту в Балашихе. Более пяти тысяч добровольцев уже отправились в воинские части, сообщил «360» .

Как рассказал изданию начальник учебно-тренировочного комплекса, с момента прибытия в пункт отбора и до подписания контракта и убытия в часть требуется от нескольких часов до трех суток. Это зависит от того, проходил ли будущий контрактник ранее врачебно-военную комиссию и есть ли у него все необходимые документы.

Напомним, в Центре отбора на военную службу по контракту добровольцы могут пройти медкомиссию, оформить документы, получить экипировку. Контракт заключается на год, три или пять лет.

Обратиться в центр контрактников в Балашихе могут жители всех российских регионов. Узнать более подробную информацию можно по телефону 8-495-990-77-77, на сайте или в чат-боте.

Ранее сообщалось, что губернатор Андрей Воробье лично проверил работу областного пункта отбора на военную службу по контракту.