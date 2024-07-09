Свыше 57 тыс. обращений от жителей Нижегородской области поступило на платформу «обратной связи» за полгода

С января по июню этого года было обработано почти 58 тыс. обращений жителей Нижегородской области, которые поступили на платформу «обратной связи» «Госуслуги. Решаем вместе». Об этом сообщает pravda-nn.ru .

Добавляется, что также было проведено почти 220 общественных обсуждений и свыше 230 публичных слушаний, более 550 региональных и муниципальных опросов. Также состоялось пять прямых линий с представителями ведомств региона по наиболее частым обращениям граждан.

Уточняется, что наиболее популярными темами обращений через платформу ПОС в прошедшем полугодии стали здравоохранение, состояние дворовых и общественных территорий, а также благоустройство дорог. На сегодняшний день к платформе подключены почти 4,1 тыс. организаций Нижегородской области.