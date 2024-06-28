Свыше 70 детей городского округа Чехов отдохнут в активную смену в лагере «Искраград»

Свыше 70 детей из городского округа Чехов, включая детей участников спецоперации, смогут отдохнуть в рамках второй смены «Активный трэк» в лагере «Искраград» до 14 июля. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

В рамках этой смены тренеры проведут занятия по футболу, баскетболу, волейболу, спортивные эстафеты и соревнования.

Лагерь посетил глава муниципалитета Михаил Собакин.

Он отметил, что в ходе летней оздоровительной кампании свыше девяти тысяч детей муниципалитета смогут отдохнуть в лагерях. Из них 250 детей поедут отдыхать по путевкам, которые предоставлены администрацией городского округа. Также ребята проводят время в лагерях на базе школ и творческих объединений. Дети из семей участников спецоперации отдохнут в детском центре «Литвиново».

Также более 400 детей в возрасте от шести до семнадцати лет в ходе второй смены отдыхают в оздоровительном лагере «Звездочка» на территории городского округа Чехов, принадлежащем Московскому машиностроительному заводу «Вымпел».

По словам главы муниципалитета, в этот лагерь съезжаются дети со всех российских регионов. Вторая смена проходит под названием «В поисках Атлантиды». Ребята живут в просторных корпусах по два-четыре человека в номере и получают пятиразовое питание.

Кроме того, до 9 июля в городском округе Чехов в 17 общеобразовательных учреждениях в лагерях дневного пребывания отдохнут более 800 ребят и еще 200 детей проведут каникулы в профильных лагерях.

Право на получение бесплатной путевки имеют дети из малообеспеченных, многодетных семей, дети-сироты, дети погибших военнослужащих, дети с инвалидностью или дети, находящиеся под опекой. Для получения путевки необходимо подать заявление через сайт Портала государственных и муниципальных услуг Московской области, также для разъяснения вопросов желающие могут обратиться в управление развитием отраслей соцсферы администрации муниципалитета или на «горячую линию» по телефонам: 8 (496) 726-90-40, 8 (939) 841-90-09.