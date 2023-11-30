Свыше 7,5 тысячи автомобилей внесли в реестр легкового такси в Подмосковье за три месяца

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья за три месяца внесло в реестр легкового такси свыше 7,5 тысячи автомобилей.

За это время перевозчикам также было выдано более 680 разрешений, сообщила пресс-служба областного Минтранса.

Всего на текущий момент в реестре такси числится свыше ста тысяч автомобилей и более тридцати семи тысяч перевозчиков. Порядка семидесяти водителей работают в статусе самозанятых.

Заявление на получение разрешения на таксомоторную деятельность можно подать дистанционно через региональный портал госуслуг, или обратиться лично в МФЦ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что работы по очистке дорог от снега в регионе не останавливаются ни на минуту.