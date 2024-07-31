Свыше 7,5 тысячи уличных светильников заменили в Химках с начала года

Свыше 7,5 тысячи светильников заменили в Химках с начала текущего года, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Новые светодиодные фонари взамен старых и менее энергоэффективных устанавливают на дорогах, в парках и в жилых дворах.

Всего до конца года во всех микрорайонах муниципалитета обновят свыше тринадцати тысяч светильников. Также в округе создадут ситуационный центр, чтобы отслеживать состояние системы освещения в режиме реального времени.

Работы проводятся в рамках концессии с компанией «Светогор-Химки». На финансирование данного проекта ДОМ.РФ направил свыше 500 миллионов рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в регионе модернизируют свыше 700 детских игровых площадок.