Свыше 80 роботизированных операций успешно провели в больнице Воскресенска

В ГБУЗ МО «Воскресенская больница» успешно проводят операции разной сложности с применением роботизированного комплекса «da Vinci». Современнейшее оборудование поступило в учреждение округа в марте 2024 года.

Благодаря хирургическому комплексу специалисты применяют революционные подходы. Устройство помогает наиболее эффективно проводить лечение грыж передней брюшной стенки и сохранять ее целостность, снижать риски осложнений и проводить даже очень сложные манипуляции в небольших пространствах. С момента работы «da Vinci» провели 86 качественных операций.

До появления «робота» хирурги использовали традиционный лапароскопический и открытый методы лечения. Однако применение столь современного комплекса позволяет проводить вмешательства более щадящим образом, то есть, малоинвазивно. Робот становится дополнительными руками для хирурга, позволяет четко видеть организм на картинках в высоком разрешении.

Руководитель Центра реконструктивной хирургии передней брюшной стенки Владислав Бурдаков напомнил, что при поддержке Минздрава области и губернатора запустили актуальный для пациентов проект, вышедший на федеральный уровень.