Свыше 8,5 тыс. пассажиров прокатились на ретропоезде из Нижнего Новгорода в Арзамас

С января по май 2025 года ретропоезд, курсирующий между Нижним Новгородом и Арзамасом, перевез свыше 8,5 тыс. пассажиров. Об этом сообщила pravda-nn.ru со ссылкой на пресс-службу Горьковской железной дороги.

Особенностью маршрута является состав, который включает исторический паровоз и современные вагоны. За отчетный период выполнено 76 рейсов, поезд пользуется стабильным спросом у туристов и местных жителей.

Отмечается, что популярные направления — это Нижний Новгород — Большое Болдино (лидер по пассажиропотоку (более 2,5 тыс. человек)), Нижний Новгород-Сортировочный. Ретромаршруты стали важной частью туристической инфраструктуры региона, сочетая исторический колорит с современным комфортом.

Добавляется, что всего пригородные поезда ГЖД в Нижегородской области с начала года обслужили 13,4 тыс. пассажиров. Данные свидетельствуют о растущем интересе к железнодорожному туризму и сохранению исторического наследия транспортной системы.

Ранее эксперт Долгих перечислила пять наиболее живописных железнодорожных маршрутов в России.