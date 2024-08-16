Свыше 900 человек прибыли в Подмосковье из Курской области за неделю

Свыше девятисот человек прибыли в Подмосковье из Курской области за неделю, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Автобусы, которые доставили людей в Подмосковье, были отправлены в Курскую область по поручению губернатора Андрея Воробьева. Людей в дороге сопровождали фельдшеры, сотрудники подмосковной Госавтоинспекции и областного министерства социального развития.

Среди прибывших — 681 ребенок, в том числе дети-сироты, ребята с паллиативным статусом, школьники, студенты колледжей и малыши до года. Их привезли вместе с мамами.

Детей и сопровождающих взрослых приняли в пунктах временного размещения в детских лагерях в Клину и Подольске, в Коломенском центре помощи семье и детям, в пансионате в Ступино и в Центре медицинской и социальной реабилитации детей в Люберцах.

Воспитанников Дома ребенка разместили в семейном центре в Егорьевске, а Егорьевский «Добрый дом» принял сорок восемь человек с ограниченными возможностями здоровья.

Для всех организовано горячее питание, при необходимости люди могут обратиться к врачам и психологам.

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области ]

Напомним, в Московской области запущена горячая линия для жителей Курской области и их родственников. Позвонить из Подмосковья можно по телефону — 8-800-550-50-30, из других регионов — 112 (добавочный 6, далее 1).

На горячую линию поступило уже свыше 1,2 тысячи звонков. Операторы помогают найти близких, рассказывают, как получить единовременную выплату, и оказывают психологическую помощь.