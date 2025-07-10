Свыше 91 тыс. жителей Рязанской области оформили больничные с начала года

Рязанское отделение Социального фонда России подвело итоги выплат пособий по временной нетрудоспособности за первое полугодие 2025 года. Об этом сообщает издание 7info.

С января по июнь фондом оплачено свыше 175 тысяч электронных больничных для 91 393 жителей региона. Общая сумма выплат превысила 1,9 млрд рублей. Размер пособия рассчитывается автоматически на основе среднего заработка работника за предыдущие два года и напрямую зависит от страхового стажа: стаж более восьми лет — 100% заработка, стаж пять–восемь лет — 80% заработка, стаж менее пяти лет — 60% заработка.

Система электронных больничных в Рязанской области работает масштабно, обеспечивая автоматические и своевременные выплаты пособий. Фонд подчеркивает прозрачность расчета (зависимость от стажа и заработка) и разъясняет важные нюансы, касающиеся совпадения больничного с отпуском. При возникновении вопросов жители могут обратиться на бесплатную горячую линию СФР.

Ранее сообщалось, что 1 сентября в России изменится формула расчета пособий для работников.