С 1 сентября в России изменится формула расчета пособий для работников

С 1 сентября в России вступят в силу новые правила расчета среднего заработка, сообщил агентству «Прайм» юрист Иван Соловьев. В результате, отметил эксперт, изменится формула расчета пособий для сотрудников.

Согласно новому принципу, при расчете среднего заработка будет учитываться только фактически отработанное время. В расчет не будут брать больничные, отпуск по беременности и родам и т. д.

Для расчета выходного пособия будет учитываться среднее количество рабочих дней в месяце, которое определяется как годовое количество рабочих дней, деленное на 12.

Компаниям посоветовали заранее внести изменения в свои правила и шаблоны расчетов, чтобы избежать ошибок при начислении пособий.

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