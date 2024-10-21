Свыше четырех миллионов ночевок провели путешественники в Нижегородской области в этом году

Свыше четырех миллионов раз переночевали путешественники в коллективных средствах размещения Нижегородской области в текущем году. Об этом сообщает pravda-nn.ru.

Уточняется, что с января по август туристы также переночевали свыше 620 тыс. раз в санаториях, причем на санаторно-курортные организации пришлось более 15% ночевок.

Отмечается, что по числу ночевок путешественников в отелях и санаториях Нижегородская область заняла четвертое место в Приволжском федеральном округе, уступив республикам Татарстан, Башкортостан и Самарской области.

Ранее сообщалось, что почти девять миллионов туристов посетили Подмосковье этим летом.