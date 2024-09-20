Почти девять миллионов туристов посетили Подмосковье этим летом

Турпоток в Подмосковье этим летом вырос на семь процентов и составил 8,8 миллиона человек, сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В ведомстве подвели итоги региональной программы «Лето в Подмосковье», напомнив, что для комфортного отдыха гостей и жителей Московской области работают свыше 190 парков и более 200 мест отдыха у воды, также доступны девятнадцать объектов экстремального туризма, более двадцати яхт-клубов и полсотни фермерских хозяйств, где можно познакомиться с верблюдами, альпаками, хаски и ламами.

В регионе работают свыше тысячи отелей и восемьдесят девять глэмпингов. По количеству последних Подмосковье стало лидером среди российских регионов

Кроме того, в регионе летом состоялось множество фестивалей и других крупных мероприятий, например, «Мелиховская весна», «Джазовые сезоны», «Сырный фестиваль», «Учитель и ученики», «Достоевский. Путешествие в Зарайск», «Мотофристайл», «Город танцует в парках», «Подмосковные узоры».

Фестивали и мероприятия, прошедшие летом в регионе, посетили свыше 350 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что губернатор Андрей Воробьев посетил «Сырный фестиваль» и пообщался с фермерами.