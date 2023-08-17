Свыше четырех тысяч абитуриентов подали документы на поступление в подмосковный колледж «Энергия»

В подмосковном колледже «Энергия» завершилась приемная кампания. Абитуриенты подали в данное учебное заведение свыше четырех тысяч заявлений. Об этом сообщила пресс-служба областного министерства образования.

В новом учебном году на бюджетной основе в колледж будут зачислены свыше 1,6 тысячи студентов — около шестидесяти семи групп, пятнадцать из них будут обучаться в рамках федерального проекта «Профессионалитет». Еще более трехсот абитуриентов заключили договоры на платное обучение, уточнили в ведомстве.

Во время прошедшей приемной кампании наибольшей популярностью у будущих студентов пользовались такие направления, как «Аддитивные технологии», «Информационные системы и программирование», «Туризм и гостеприимство», «Защита в чрезвычайных ситуациях».

Подмосковный колледж «Энергия» является одним из лидеров системы профессионального образования.

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