Свыше четырех тысяч самозахватов земельных участков выявили в Подмосковье в этом году

«Что такое самозахват — это нарушение границ, и, для того чтобы это определить, инспекторы сравнивают фактические границы участков и границы тех, которые указаны в реестре недвижимости. Коллеги выдают предостережение, и далее выбор за самим правообладателем: либо освободить занятую территорию, либо, если земля не в частной собственности и нет никаких ограничений, перераспределить», — отметила глава ведомства Наталья Адигамова.