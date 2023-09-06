Свыше четырех тысяч самозахватов земельных участков выявили в Подмосковье в этом году
Фото: [Пресс-служба Минимущества МО]
С начала этого года в Подмосковье в ходе обследования земельных участков выявлено свыше четырех тысяч случаев самозахватов, сообщили в областном Минимуществе. Всего инспекторы осмотрели 219 тысяч земельных участков.
«Что такое самозахват — это нарушение границ, и, для того чтобы это определить, инспекторы сравнивают фактические границы участков и границы тех, которые указаны в реестре недвижимости. Коллеги выдают предостережение, и далее выбор за самим правообладателем: либо освободить занятую территорию, либо, если земля не в частной собственности и нет никаких ограничений, перераспределить», — отметила глава ведомства Наталья Адигамова.
Отметим, что собственник может законно увеличить размер земельного участка за 50% кадастровой стоимости прирезаемой части. Для этого можно воспользоваться электронной услугой по перераспределению земельных участков.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев провел рабочую встречу с главой Серебряных Прудов.