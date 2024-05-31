Свыше десяти круизных теплоходов посетили Касимов с начала навигации

С начала навигации город Касимов Рязанской области принял более 10 круизных теплоходов. Об этом сообщает 7info со ссылкой на главу администрации города Ивана Бахилова.

Отмечается, что всего в течение сезона в городе запланировано более 70 круизных рейсов теплоходов, что более чем на 10 рейсов больше, чем годом ранее, и на 25 рейсов больше, чем два года назад.

Уточняется, что гости города активно интересуются его историей, архитектурой и интересными местами.

Ранее сообщалось, что в Московской области уже с 1 мая открылась речная навигация. В регионе традиционно действуют три речных маршрута — в Коломне, Лыткарино и Серпухове.