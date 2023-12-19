Свыше десяти тысяч детей участников СВО посетят губернаторскую елку в Подмосковье

Более десяти тысяч детей участников спецоперации приглашены на губернаторскую елку в Подмосковье, рассказала в интервью РИАМО министр социального развития региона Людмила Болатаева.

Мероприятие состоится 22 декабря в «Крокус Сити Холле», напомнила глава Минсоцразвития Московской области. Министр подчеркнула, что на празднике каждый ребенок получит новогодний подарок и массу ярких впечатлений.

Мероприятия, посвященные Новому году, будут проводиться во всех округах Подмосковья, добавила Болатаева. Узнать более подробную информацию о празднованиях можно в администрации своего муниципалитета.

Ранее губернатор Андрей Воробьев указывал на важность развития домов культуры в Московской области.