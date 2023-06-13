Свыше двадцати многоквартирных домов поставили на кадастр в Подмосковье в прошлом месяце

Двадцать три многоквартирных дома в Московской области получили кадастровые номера в мае. Об этом сообщила пресс-служба министерства имущественных отношений региона.

Так, Управление Росреестра по Подмосковью в прошлом месяце зарегистрировало объекты недвижимости в десяти городских округах. Речь идет в том числе о трех многоквартирных домах в Домодедово, о шести — в Красногорске, четырех — в Раменском.

Как подчеркнул исполняющий обязанности начальника отдела государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав Антон Рыбников, Управление Росреестра осуществляет кадастровый учет в отношении МКД в кратчайшие сроки. Это способствует обновлению инфраструктуры и формированию комфортной среды для жителей региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе по восстановлению прав дольщиков в регионе.