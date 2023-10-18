Свыше двадцати тысяч человек зарегистрировались на портале госуслуг Подмосковья за неделю

Новыми пользователями портала госуслуг Подмосковья за неделю стали 22,2 тысячи человек, сообщили в областном Мингосуправления. Общее число пользователей тем самым достигло 9,7 миллиона человек.

В ведомстве напомнили, что региональный портал появился в 2012 году. Там жителям доступны более 300 услуг и сервисов, в том числе, запись к ветеринару, предзапись в МФЦ, запись на ТО и другие. Пользователи также могут узнать о кибербезопасности и проверить свою цифровую грамотность в разделе «Цифровая безопасность.

Отметим, что для того, чтобы стать пользователем регионального портала, нужно авторизоваться с помощью ЕСИА (Единая система идентификации и аутентификации). Учетную запись можно получить здесь.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в Волоколамске завершается капремонт Центра культуры и творчества «Родники».