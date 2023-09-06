Свыше двадцати тысяч учеников будут учиться в новых школах в Подмосковье

С начала этого года в Главгосстройнадзор Подмосковья поступили извещения о начале строительства и реконструкции 29 средних общеобразовательных и одной музыкальной школ, сообщили в ведомстве. После завершения всех работ в новых учреждениях смогут учиться 25 тысяч школьников.

Так, например, пять школ возводят в Ленинском округе, по три учреждения — в Подольске, Домодедово, Красногорске и Истре, еще по два здания — в Солнечногорске и Одинцове. Кроме того, по одной школе появятся в Зарайске, Котельниках, Лобне, Королеве, Лыткарино, Ступино, Наро-Фоминске, Сергиевом Посаде. Детская музыкальная школа будет расположена в микрорайоне Юбилейный города Королев.

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