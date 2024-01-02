Свыше двух миллионов человек прокатились на губернаторских каруселях в Подмосковье

Установленные по губернаторской программе карусели появились в Подмосковье в 2018 году, за это время на них прокатились уже свыше двух миллионов человек, рассказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин. Его слова приводит пресс-служба ведомства.

«Губернаторские карусели пользуются большой популярностью у жителей и гостей Подмосковья. <…> Благодаря яркому авторскому дизайну эти аттракционы стали не только развлечением, но и настоящим украшением парков и общественных территорий», — подчеркнул он.

Министр напомнил, что покататься на губернаторских каруселях можно абсолютно бесплатно. В парках, где установлены такие аттракционы, созданы специальные брендированные зоны «Зима в Подмосковье».

Ранее сообщалось, что губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил с правоохранителями вопросы обеспечения безопасности в регионе в период праздников.