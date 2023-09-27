Свыше двух тысяч домашних собак в Подмосковье прошли обязательную регистрацию

Общество

Фото: [Unsplash]

Бесплатную регистрацию в Московской области провели более чем для двух тысяч домашних собак, сообщили в областном Минсельхозпроде. Закон, устанавливающий такое требование, вступил в силу в сентябре.

«Всем питомцам присвоили персональные номера, а информация о них внесена в соответствующий реестр домашних животных региона. Регистрация собак позволит создать единую базу данных — в случае его пропажи животного, это поможет отыскать его и повысит ответственность хозяина за питомца», — отметил зампред Правительства региона Георгий Филимонов.

В ведомстве отметили, что обязательным условием для регистрации является наличие чипа. В случае его отсутствия владельцу питомца придется оплатить услугу. Пройти регистрацию можно во всех государственных ветеринарных клиниках региона, их список размещен здесь.

Актуально
Подмосковье