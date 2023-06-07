Свыше двух тысяч незаконных рекламных табличек демонтировали в лесах Подмосковья в этом году

Свыше 2,1 тысяч различных рекламных объявлений, табличек и перетяжек демонтировали лесничие в регионе с начала года. Об этом сообщил зампред правительства Подмосковья Георгий Филимонов. Его слова приводит пресс-служба областного Комлесхоза.

Больше всего таких конструкций сняли в Орехово-Зуевском, Истринском, Талдомском и Звенигородском лесничествах. Почти все они были прибиты к деревьям гвоздями или прикручены саморезами, уточнил он.

«Такие варварские способы крепления способствует проникновению в ствол различных инфекций и грибков, приводящих к гибели дерева», — подчеркнул Филимонов.

Крепление проволокой также вредит дереву, поскольку она перетягивает ствол и нарушает питание, уточнил зампред регионального правительства.

В Комлесхозе Московской области напомнили, что за незаконное размещение рекламы на деревьях предусмотрены штрафы от четырех до трехсот тысяч рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность лесовосстановления в регионе.