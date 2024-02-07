Свыше двух тысяч семей в Рязанской области получат проиндексированную выплату на детей, проживающих в зонах загрязнения

В Рязанской области свыше двух тысяч семей, которые проживают в зонах радиоактивного загрязнения, получают ежемесячные выплаты на детей в возрасте до трех лет, теперь данная выплата увеличена более чем на 7%. Об этом сообщает 7info .

Уточняется, что после индексации размер выплаты составит более 4,7 тыс. рублей на ребенка до достижения полутора лет и более 9,5 тыс. рублей на ребенка до трех лет.

Отмечается, что оформить его можно на портале «Госуслуги» или в МФЦ.