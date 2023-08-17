Свыше двух тысяч врачей в Подмосковье получили землю по губернаторской программе за два года

Более двух тысяч специалистов в Подмосковье получили участки за два года реализации губернаторской программы «Земля врачам». Об этом сообщила пресс-служба областного министерства имущественных отношений.

Как напомнила глава ведомства Наталья Адигамова, данная программа была введена по поручению губернатора региона Андрея Воробьева, она является дополнительной мерой поддержки медиков.

«Программа «Земля врачам» позволяет привлекать в медицинские учреждения региона специалистов, в том числе дефицитных специальностей. Это прежде всего касается отдаленных населенных пунктов», — подчеркнула министр.

Специалисты могут использовать участки для строительства дома, ведения личного подсобного хозяйства или садоводства, напомнила Наталья Адигамова. По ее словам, только в прошлом году по льготной программе землю получили свыше четырехсот медиков. Наибольшее количество участков выдано в Богородском и Раменском городских округах, а также в Домодедово, Пушкино, Коломне, Щелково, Орехово-Зуево и Воскресенске.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье пришло время для трансформации стоматологической службы.